Тодоренко впечатлила подписчиков купальником «без трусов»

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram провокационное фото в телесном купальнике.

На фотографии улыбающаяся Тодоренко стоит на фоне моря и из-за цвета купальника кажется, что она без одежды.

«Где трусы?» — подписала она снимок, поставив смайлик.

Подписчики в комментариях к записи оценили шутку телеведущей, отметив, что у нее весьма необычный наряд.

«Ну и выбрали Вы себе купальник, Регина…», — написала ___helen__one__.

«Я приблизила, все на месте», — заверила inara_without.

«А трусы ветром сдуло», — сыронизировал пользователь с ником fdy9195.

«А что ты сделала, чтобы они на тебе были?» — напомнил Тодоренко ее же слова slobodzyanlexx.

Как сообщал «Рамблер», ранее Регина Тодоренко назвала женщин, которые публично обвиняют своих мужей в домашнем насилии, психически больными, и посоветовала им перед этим задаваться вопросами, почему их бьют и что они сделали, чтобы не били. Это высказывание вызвало шквал критики, журнал Glamour лишил телеведущую звания «Женщина года», а ряд брендов приостановил с ней рекламные контракты.