Стивен Содерберг снимет сиквел к фильму «Зараза»

У американского режиссера Стивена Содерберга будет насыщенный 2021 год. Все потому, что именно он стал продюсером церемонии Оскар. Кроме этого, режиссер получил возможность снять сиквел к своему популярному фильму «Зараза«, который покорил сеть событиями, очень напоминавшими вспышку COVID-19.

Проект уже утвердили в Голливуде, а съемки начнутся не раньше 2021 года. Об этом Стивен Содерберг рассказал в подкасте Happy Sad Confused, информирует IndieWire. Режиссер признался, что зрителей будет ждать фильм-катастрофа в духе «Зараза», однако уже совсем с другим контекстом.

Автором сценария будет Скотт Бернс. Он уже приступил к разработке сюжета этого сиквела.

«Мы со Скоттом Бернсом работаем над определенным проектом, который в некотором смысле является философским сиквелом «Зараза», но в другом контексте. Вы можете посмотреть на них словно на пару, но с совершенно разным цветом волос. Мы со Скоттом говорили о том, каким может быть другой фильм в том же духе», – отметил Стивен Содерберг.

Сейчас авторы проекта держат в секрете детали фильма и не разглашают имена актеров, которые могут появиться на съемочной площадке.

Триллер «Зараза» презентовали еще в 2011 году. Однако огромную популярность он приобрел именно в 2020-м, когда коронавирус охватил весь мир. И такое внимание к ленте было не случайным: в сюжете можно найти немало фактов, которые напоминают зрителям недавние события.

Так, в фильме показали, как неизвестный вирус стремительно распространяется из Китая и уносит жизни тысяч людей. Такое же было и в 2020 году, когда в городе Ухань обнаружили первые случаи заболевания коронавирусом. По сюжету, чтобы остановить пандемию, лучшие медики мира решили объединить усилия, исследуя вирус и изготавливая вакцину от загадочной болезни.