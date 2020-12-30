Спорт и близорукость. Что можно и что нельзя?

Активный образ жизни — залог здорового тела. И проблемы со зрением также взаимосвязаны с тем, насколько часто вы занимаетесь спортом или оздоровительной гимнастикой. В этой статье мы поговорим о том, какие виды спорта рекомендуются при близорукости, какие нежелательны.

Близорукость (миопия) — довольно распространенное заболевание глаз, которое проявляется в раннем возрасте. При миопии человек отлично видит вблизи, а дальние объекты становятся размытыми. Данная проблема связана с нарушением работы глазного механизма, а именно завершенный цикл преломления света на сетчатку. Поэтому не все виды спорта рекомендуются в таком случае, а некоторые даже строго запрещены для предотвращения развития болезни.

Активный образ жизни может стать хорошей предпосылкой к профилактике любого заболевания, в том числе и близорукости. Умеренные физические нагрузки увеличивают кровоток в организме, клетки лучше снабжаются кислородом, обмен веществ ускоряется, все это благотворно влияет на здоровье и укрепляет его. Что касается более серьезного увлечения — регулярных занятий отдельным видом спорта, то здесь не все так просто.

Давайте рассмотрим особенности физических упражнений при миопии. Что можно, а что под запретом?

Близорукость разделяется на несколько степеней (слабая, средняя и высокая).

Слабая миопия — это легкое нарушение зрения, которое дает зеленый свет практически всем видам спорта, активный образ жизни только приветствуется. Что касается средней и высокой степени, здесь нарушения в глазном отделе более серьезные и к нагрузкам нужно относиться избирательно.

Первый ориентир это частота пульса (количество ударов сердца в минуту). При близорукости этот показатель не должен превышать 130. Высокий приток крови к глазу провоцирует напряжение мышц, повышение внутриглазной жидкости, а соответственно и давления на зрительный нерв и сетчатку.

Какие виды спорта не рекомендуются при миопии?

При слабой степени ограничений в нагрузках нет, но важно регулярно проверять остроту зрения у лечащего окулиста.

При близорукости средней и высокой степени рекомендуются легкие физические нагрузки (йога, бег, ходьба и т.д.). Под запретом находятся виды спорта, в которых есть риск чрезмерных нагрузок, перенапряжений, ударов: это бокс, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика и т.д.

Важно: запрет в отдельных видах спорта существует в связи с повышением риска осложнений при нагрузках, а не из-за плохого зрения. Другими словами, если ребенок хочет заниматься спортом и у него плохое зрение, то родители обязаны найти оптимальный вариант, учитывая все особенности данной болезни. И наоборот, малоподвижный образ жизни будет дополнительным фактором к развитию близорукости, а не ее профилактики и лечения.

Все очень просто: движение — жизнь. Помните об этом и будьте здоровы!