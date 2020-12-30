Киркоров устроил грандиозный скандал на съемках новогоднего шоу Кубу включат в список стран — спонсоров терроризма » Солистку «Фабрики» забрали в рабство По сообщению СМИ, девушка живет затворницей и общается лишь с близкими родственниками, отказываясь поддерживать связь с друзьями из «прошлой жизни». Об этом также делилась в одной из программ Сати Казанова, ее экс-коллега по сцене. «Думаю, что у нее все прекрасно. Надеюсь и верю, что она счастлива. Наверное, я последняя, с кем она еще как-то общалась, поздравляла с мусульманскими праздниками… В последнюю нашу встречу мы вместе ходили в мечеть, совершали намаз. Я причем практически не знала молитв, а она знала. Вот такой парадокс. Ее путь уникальный, необычный, не всем понятный. Ну и Бог с ней», — высказалась о бывшей приятельнице знаменитая певица.

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