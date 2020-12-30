«  
  »

Солистку «Фабрики» забрали в рабство

Мария Алалыкина, бывшая солистка группы «Фабрика», выбрала достаточно нестандартный жизненный путь после карьеры на ТВ. Все дело в том, что на пике славы девушка решила уйти из музыкального коллектива и создать семью, однако, ей пришлось кардинально изменить свою жизнь, ведь ее супругом был религиозный мусульманин. Маша взяла мусульманской имя Марьям, приняла Ислам и переехала в Махачкалу. Увы, ее брак продлился недолго, через 4 года девушка развелась с мужчиной, но позднее встретила нового обожателя Махмуда. Супруг увез ее в дагестанский аул.

По сообщению СМИ, девушка живет затворницей и общается лишь с близкими родственниками, отказываясь поддерживать связь с друзьями из «прошлой жизни». Об этом также делилась в одной из программ Сати Казанова, ее экс-коллега по сцене.

«Думаю, что у нее все прекрасно. Надеюсь и верю, что она счастлива. Наверное, я последняя, с кем она еще как-то общалась, поздравляла с мусульманскими праздниками… В последнюю нашу встречу мы вместе ходили в мечеть, совершали намаз. Я причем практически не знала молитв, а она знала. Вот такой парадокс. Ее путь уникальный, необычный, не всем понятный. Ну и Бог с ней»,

— высказалась о бывшей приятельнице знаменитая певица.

 

30 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  