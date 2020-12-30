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«Сказка Старого Мельника» стал самым кассовым украинским фильмом 2020 года

"Сказка Старого Мельника" стал самым кассовым украинским фильмом 2020 года

За первые 10 дней проката, который стартовал 17 декабря, украинское фэнтези «Сказка Старого Мельника» стало самым кассовым украинским фильмом с начала пандемии, то есть с марта 2020 года.

Семейное кино объединило многих звезд украинского кинематографа: Аду Роговцеву, Остапа Ступку, Анну Кошмал, Ирму Витовскую, Анатолия Хостикоева, Наталью Сумскую, Алексея Вертинского, Владимира Горянского и других.

«Сказка Старого Мельника» — интересная, зрелищная лента для всей семьи. Колоритные герои и атмосферные локации, масштабные декорации, зрелищные трюки и спецэффекты. В сказке герои попадают в плен, путешествуют, пробуют свои силы, влюбляются, проверяют силу дружбы. Картина полна добрых и злых мифических героев.

Несмотря на высокую конкуренцию со стороны дорогого мирового кинопродукта, сети кинотеатров уже поставили в расписание на январь «Сказку Старого Мельника», а некоторые даже увеличили количество сеансов. Украинский фильм будет в прокате все новогодние праздники — до начала локдауна 8 января.

30 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес
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