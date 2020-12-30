Селена Гомес раскритиковала Facebook за распространение ложной информации

В последнее время 28-летняя Селена Гомес часто выступает с критикой в адрес популярных социальных сетей. На этот раз она обрушилась на Facebook.

Вчера она опубликовала в своем твиттере видеоролик BBC, в котором вступал генеральный директор Центра по противодействию цифровой ненависти Ими Ахмед. В видео он говорит, что такие компании, как Facebook, делают все возможное, чтобы не пропускать ложную информацию о коронавирусе, в то время как на самом деле они абсолютно ничего не делают.

Научная дезинформация стоила и будет стоить жизни. Facebook сказал, что он не будет позволять распространять ложь о COVID-19 и вакцинах на своей платформе. Так почему же это происходит до сих пор? Facebook будет нести ответственность за тысячи смертей, если не примет меры сейчас!

— заявила Гомес.

Это уже второй раз за последний месяц, когда певица критикует социальную сеть. Недавно она обвинила Facebook, а также Instagram в поддержке нацистских организаций. Звезда была крайне возмущена тем, что на платформах были размещены посты о продажах футболок с надписью White Lives Matter («Жизни белых людей имеют значение») и рисунками со свастикой.