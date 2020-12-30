Российские средства глушения в Сирии не остановили ВВС ЦАХАЛа, но убили альпинистов в Иране

С 2019 года российский контингент в Сирии использует системы глушения GPS сигналов Р-330Ж Житель.

Система применяется в Сирии, в воздушном пространстве Ливана и северного Израиля.

В случае работы подобного рода средств электронной войны системы GPS самолетов и вертолетов получают неверную информацию о своем местонахождении. Такая же неверная информация получается средствами электронного слежения за самолетами ADS-B.

Русские используют своим системы с целью проверить их возможности против вооружений западного производства.

Для российских производителей было очень важно проверить возможности подавления израильских навигационных систем и GPS-наведения, с целью снижения точности ударов крылатыми ракетами ВВС Израиля.

Израильские крылатые ракеты использовались в ходе атак против военных целей на территории Сирии, против баз Сил Аль-Кудс и иракских шиитских милиций.



Русские убедились в том, что их электронное оружие не работает против израильских ракет. Израильские крылатые ракеты оснащены инерциальными системами навигации, ТВ-камерами и инфракрасными сенсорами. которые позволяют им продолжить полет к цели даже в случае потери или искажения сигналов GPS. Все израильские атаки с применением подобных ракет на протяжении последних двух лет оказались успешными, и все те цели, которые израильтяне намеревались уничтожить были уничтожены. Так, например, в прошлую пятницу был уничтожен иранский исследовательский центр баллистических ракет в Масиаф.

В последние дни Корпус стражей исламской революции развернул системы электронной войны в районе Тегерана — в качестве контрмеры против возможной американской атаки. Это уже привело к трагическим результатам. 10 скалолазов в районе Тегерана из-за подавления систем GPS сбились с пути и замерзли насмерть. Спасти их не удалось из-за плохих погодных условий.

https://mignews.com/news/politic/world/301220_102631_78820.html