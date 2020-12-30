Представлен самый дорогой Xiaomi Mi 11

На мероприятии 28 декабря Xiaomi представила лимитированную версию своего флагмана. Об этом было заявлено в ходе презентации, запись которой доступна на сайте компании.

Модель, которая получила название Mi 11 Special Edition, является улучшенной версией флагманского смартфона Mi 11. Также устройство называется Lei Jun Signature Edition, так как на задней панели аппарата находится автограф основателя и генерального директора компании Лея Цзюня (Lei Jun).

Визуально гаджет отличается от оригинального девайса градиентной расцветкой и рифленой тыльной стороной — Mi 11 имеет плоскую заднюю панель. Также Mi 11 Special Edition имеет 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Аппарат поставляется в подарочной упаковке и является самым дорогим смартфоном Xiaomi из числа актуальных девайсов. Модель оценена в 4699 юаней.