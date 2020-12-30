Подсчитана стоимость гардероба Кейт Миддлтон в 2020 году

Журналисты подсчитали стоимость одежды, в которой герцогиня Кембриджская Кэтрин появлялась на публике в 2020 году. Информация опубликована на сайте Daily Mail.

Согласно материалу, в общей сложности 38-летняя Миддлтон потратила на новую одежду 93 тысячи фунтов стерлингов, что на 10 тысяч фунтов стерлингов меньше по сравнению с прошлым годом.

Самым дорогим нарядом супруги принца Уильяма является образ, в котором она посетила Дублин в марте: его общая стоимость составила 22 тысячи фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Тогда папарацци запечатлели ее в зеленом пальто Catherine Walker и платье Alessandra Rich. Ее образ дополнили серьги бренда Asprey Daisy Heritage за 17 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей).

По информации издания, в 2020 году Миддлтон неоднократно выходила в свет в вещах, которые уже надевала на различные мероприятия в прошлом. Отмечается, что она предпочитает как люксовые бренды, так и масс-маркетовых производителей.