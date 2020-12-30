Пеликаны впервые остались зимовать в Украине

Как сообщил биолог и заместитель директора Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, розовые пеликаны улетели на зимовку еще в конце октября, но трое вернулись на лиманы.

«Из-за этой теплой зимы не все пеликаны улетели далеко на юг, отдельные птицы кочуют по Придунавью. И вот на днях снова три пеликана вернулись к нам – в Тузловскую Амазонию. Здесь у них много соседей: белолобых гусей, краснозобых казарок, лебедей-кликунов, уток разных видов, иногда стремительно залетают скворцы. Правда, они, все птицы Амазонии, в отличие от розовых пеликанов, могут переносить и морозную погоду. А розовые пеликаны очень чуткие. И как только похолодает, они снова улетят, вернее, улетят на юг, как только почувствуют надвигающиеся морозы», — рассказал Русев.

Напомним, что осенью этого года пару ручных птиц переселили в Нацпарк — совместными усилиями экологи смогли добиться согласия владельцев ресторана в Николаевке на то, чтобы краснокнижные птицы вернулись в естественную среду обитания.

Фото Ивана Русева и Владимира Кучеренко