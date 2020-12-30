Мощный взрыв прогремел в аэропорту Йемена

Мощный взрыв прогремел в в зале прилетов аэропорта города Аден в Йемене. Кадры с места событий опубликовал телеканал Al Hadath.

Отмечается, что это произошло во время прибытия нового правительства. Помимо взрыва, очевидцы слышали звуки стрельбы.

По предварительным данным, члены правительства Йемена не пострадали. Пока что известно о пяти погибших, 20 человек ранены.

Новое правительство прибыло ранее сегодня из Эр-Рияда. Они принесли присягу президенту Абду Раббу Мансуру Хади, под страхом казни бежавшему в Саудовскую Аравию после вооруженного конфликта 2015-го. Правительство, в состав которого вошли в том числе представители сепаратистского Переходного совета Южного Йемена, было назначено Хади в декабре.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией. Обстановка на юге Йемена обострилась в августе 2019-го, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили правительственные учреждения, военные лагеря и государственные организации в Адене.