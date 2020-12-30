Мега-цунами обрушилось на Израиль 10 тысяч лет назад — ученые

Исследователи обнаружили, что мега-цунами обрушилось на побережье в районе сегодняшнего севера Израиля. Это произошло почти 10 тысяч лет назад. Высота волн достигала 40 метров. Вода залила несколько километров суши.

Эта массивная волна могла стереть с лица земли доисторические деревни вдоль этой части побережья. Возможно, это объясняет, почему археологи не нашли никаких следов проживания в этой области людей на протяжении тысячелетий в период раннего неолита.

Данные выводы были опубликованы в среду в журнале PLOS ONE. Это последняя публикация из серии аналогичных исследований, в которых были обнаружены свидетельства других древних цунами в регионе.

Находки служат предупреждением о том, что такие события могут происходить, причем довольно часто. По словам экспертов, цунами могут быть очень разрушительными даже в относительно небольшом и почти закрытом море, каким является Средиземное море.

Группа археологов и геологов из Калифорнийского университета в Сан-Диего и университета Хайфы обнаружила свидетельства доисторического катаклизма в районе Тель-Дора, древнего приморского поселения к югу от современной Хайфы.

Первоначально ученые не искали именно следов цунами. Они анализировали геологическую историю этого района, чтобы оценить климатические изменения и их влияние на жизнь в Тель-Доре, как объясняет Гилад Штайнберг, геоархеолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который является ведущим автором исследования.

Хотя Тель-Дор был основан примерно в 2000 году до нашей эры, исследователи бурили местное побережье, чтобы добраться до слоев, уходящих в более далекое прошлое.

Некоторые из самых старых отложений, датируемых от 15 тысяч до 7800 лет назад, были погребены на глубине до девяти метров. Они состояли из темного ила и глины, типичных для пресноводных или солоноватых лиманов и болот.

Это не было неожиданностью, так как в доисторические времена уровень моря был ниже, и этот район, который сейчас является пляжем, находился в нескольких километрах от суши. Но Штайнберг заметил кое-что странное: между длинной последовательностью темных отложений был зажат более светлый слой толщиной от 20 до 30 сантиметров, состоящий из песка и фрагментов ракушек.

«Это странно, потому что по идее не должно быть такого слоя песка внутри глины, — вспоминает он. — Так что, я сразу обратил на это внимание и сказал: вау, мы нашли что-то интересное».

Находка не была случайностью, потому что другие керны отложений, взятые вдоль пляжа Тель-Дор, показали тот же песчаный слой, датированный периодом от 9900 до 9300 лет назад.

Единственное возможное объяснение присутствия этих морских отложений в пресноводной заболоченной среде заключается в том, что они были перенесены туда цунами, заключает профессор Томас Э. Леви, один из руководителей центра морской археологии Калифорнийского университета в Сан-Диего. По словам Леви, часто бывает трудно определить, образовались ли аномальные слои песка в результате цунами или сильных штормов, но даже самый сильный шторм может залить сушу лишь на несколько сотен метров.

По оценкам исследователей, во времена, когда образовался слой песка, берег моря находился на расстоянии от 1,5 до 3,5 километров от современной кромки. Чтобы песок попал так далеко, вода должна была подняться на высоту от 16 до 40 метров – это между пяти и двенадцатиэтажным домом.

Такие волны наблюдались во время страшных цунами в Индийском океане в 2004 году, самых разрушительных в истории человечества, от которых погибло более 200 тысяч человек. Конечно, это событие затронуло тысячи километров береговой линии по всей Южной Азии и Восточной Африке, в то время как цунами, обнаруженное в Тель-Доре, вероятно, имело более ограниченное воздействие.

Насколько это воздействие было ограниченным, мы точно не знаем. Тель-Дор был специально выбран исследователями, потому что этот участок включает в себя ряд заливов и бухт, которые редко встречаются на довольно линейном побережье Израиля. В других местах характерный слой песка, вероятно, был давно размыт морем, поэтому трудно определить, насколько обширна была пораженная область, отмечает Штайнберг.

В зависимости от механизма, который их порождает, даже большие цунами не обязательно распространяются вдоль большой полосы береговой линии, объясняет Беверли Гудман, глава отдела морских геолого-геофизических исследований Хайфского университета и эксперт по древним цунами. «Одна часть береговой линии может быть сильно затронута во время события, в то время как в нескольких сотнях метров от этой зоны последствия практически не ощущаются», — говорит она. Гудман не принимала участия в данном исследовании в Тель-Доре.

По словам Леви, в любом случае мега-цунами времен неолита должно было иметь разрушительные последствия. Фактически это может объяснить, почему на северной прибрежной равнине Израиля примерно в это время виден провал между культурными слоями продолжительностью около 4000 лет. Видимо, после цунами люди вернулись жить в эти места довольно не скоро.

Хотя свидетельства человеческой деятельности в значительной степени непрерывны на возвышенностях, на хребте Кармель, который проходит вдоль побережья, на самом побережье были обнаружены признаки проживания людей в конце палеолита, до 12,5 тысяч лет назад. Потом следы исчезают и появляются вновь лишь 8500 лет назад в эпоху позднего неолита.

Это могло означать, что цунами стерло с лица земли все существовавшие тогда поселения и повредило местную экосистему до такой степени, что потребовались многие столетия, прежде чем люди захотели сюда вернуться.

Артефакты и останки зданий эпохи позднего неолита, когда люди вновь стали селиться в этом районе, были обнаружены на побережье Тель-Дора в ходе этого последнего исследования. Были находки и во время более ранних подводных раскопок в таких местах, как Атлит-Ям, где в доисторические времена было большое поселение (чуть севернее Хоф ха-Кармеля).

Все эти места были снова заброшены и окончательно затоплены около 7000 лет назад, поскольку таяние ледников и ледяных шапок на полюсах привело к глобальному повышению уровня моря.

Что касается причины мега-цунами в Тель-Доре, исследователи предполагают, что оно могло быть вызвано землетрясением вдоль очень активного разлома Мертвого моря, который также является источником большинства бедствий в современном Израиле.

Недалеко от места раскопок на хребте Кармель была обнаружена пещера, которая была сильно повреждена примерно 10 тысяч лет назад, что позволяет предположить, что в этом районе могло быть сильное землетрясение. Оно могло вызвать массивный подводный оползень недалеко от Тель-Дора, который в свою очередь мог породить цунами, пишут Штайнберг и его коллеги. Они сообщают, что отметины на морском дне, оставленные оползнем, действительно были обнаружены на глубине около 200 метров, примерно в 16 километрах к западу.

Это может случиться снова

Какой бы ни была причина этого конкретного события, новое исследование помогает нам лучше понять частоту и влияние цунами на человеческие цивилизации. Например, считается, что именно мега-цунами вместе с повышением уровня моря способствовали окончательному погружению в воду Доггерленда, низменного региона, соединявшего материковую Европу с Великобританией примерно 8 тысяч лет назад.

Цунами в Тель-Доре — самое древнее задокументированное цунами в Средиземном море. Но это не означает, что такие события не происходили раньше, просто мы не нашли еще свидетельств о них. В статье PLOS ONE отмечается, что в более поздних отложениях вдоль восточного побережья Средиземного моря были обнаружены следы 23 цунами. И это за последние 6 тысяч лет.

Некоторые из таких событий известны только геологам, но остаются тайной для историков. Например, цунами, обрушившееся на финикийские поселения на северном побережье Израиля в 8 веке до н.э. О некоторых цунами остались точные свидетельства очевидцев. Например, цунами, обрушившееся на дельту Нила в 365 году н.э. До нас дошли описания смерти и разрушения, вызванных «гневом моря».

Обнаружив следы цунами в Тель-Доре, Штайнберг признает, что не ожидал, что в закрытом морском бассейне, каким является Средиземное море, может возникнуть такая ​​массивная волна.

«Представьте, если бы что-то подобное произошло сегодня на побережье Израиля. И мы должны быть готовы, потому что это определенно может повториться», — говорит он.

«Чем больше таких событий будет обнаружено и исследовано, тем больше у нас будет информации для подготовки, чтобы мы смогли избежать серьезных человеческих жертв и принять лучшие решения по управлению прибрежными районами сегодня, — соглашается Гудман. — Эти открытия помогут спасти жизни в будущем».

Ариэль Давид, «ХаАрец»