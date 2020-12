Солистку «Фабрики» забрали в рабство Китайцы объяснили европейцам как правильно варить пельмени » Кубу включат в список стран — спонсоров терроризма Госсекретарь США Майк Помпео задумал включить Кубу в список стран — спонсоров терроризма, куда уже входят Иран, Северная Корея и Сирия. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. С таким предложением выступили сотрудники Госдепартамента. Помпео в свою очередь должен решить, утверждать ли план о включении Кубы в список стран — спонсоров терроризма. Пока источники не уверены в том, как он поступит. The New York Times предполагает, что этот шаг повлечет введение санкций США против властей Кубы, что только усложнит работу избранного президента страны Джо Байдена. Демократ неоднократно критиковал жесткую политику администрации Дональда Трампа в отношении острова, в связи с чем захочет исключить страну из списка спонсоров терроризма. Однако этот процесс займет несколько месяцев. В ответ на вопросы газеты представитель Госдепартамента заявила, что не будет комментировать «обсуждения или потенциальные решения» касательно списка. В Белом доме также не стали отвечать на вопросы о публикации. Трамп и его сторонники в последнее время пытаются принять решения, которые будут оказывать влияние на политику Штатов при Байдене в первые месяцы его правления. В частности, в Белом доме обсуждали усиление санкций в отношении Китая и Ирана. Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. После этого Вашингтон объявил о введении торгово-экономического эмбарго. Бывший президент США Барак Обама в 2014-м объявил о нормализации двусторонних отношений, однако сближение прекратилось в январе 2017-го, когда США возглавил Дональд Трамп.

