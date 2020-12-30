Кубу включат в список стран — спонсоров терроризма

Госсекретарь США Майк Помпео задумал включить Кубу в список стран — спонсоров терроризма, куда уже входят Иран, Северная Корея и Сирия. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
С таким предложением выступили сотрудники Госдепартамента. Помпео в свою очередь должен решить, утверждать ли план о включении Кубы в список стран — спонсоров терроризма. Пока источники не уверены в том, как он поступит.
В ответ на вопросы газеты представитель Госдепартамента заявила, что не будет комментировать «обсуждения или потенциальные решения» касательно списка. В Белом доме также не стали отвечать на вопросы о публикации.
Трамп и его сторонники в последнее время пытаются принять решения, которые будут оказывать влияние на политику Штатов при Байдене в первые месяцы его правления. В частности, в Белом доме обсуждали усиление санкций в отношении Китая и Ирана.
Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. После этого Вашингтон объявил о введении торгово-экономического эмбарго. Бывший президент США Барак Обама в 2014-м объявил о нормализации двусторонних отношений, однако сближение прекратилось в январе 2017-го, когда США возглавил Дональд Трамп.
Leave a Reply