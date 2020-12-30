Кореец предложил разобрать «Пизанскую башню» ради мебели

Корейский дизайнер Енвук Сон (Yongwook Seong) представил проект сделанной в виде Пизанской башни конструкции, которую автор предложил разобрать на составные части и получить мебель, включая кресла и столы. Об этом сообщает Designboom.

Проект Сона получил название «Пиза», так как был вдохновлен образом одной из известных достопримечательностей Италии. Однако для безопасности и устойчивости конструкции дизайнер отказался от наклона и отрегулировал его угол на ноль градусов. Автор проекта предлагает использовать башню в качестве самостоятельного элемента декора, а в случае необходимости разбирать.

Башня представляет собой сооружение высотой около трех метров, разделенное на шесть мобильных частей. После разбора верх конструкции служит столом, дальше следуют четыре кресла, боковой многофункциональный отсек и еще один стол. Дизайнер выбрал для оболочки башни привычный светлый оттенок, а для мягкой части сидений — коричневый. На данный момент сроки реализации проекта Сона неизвестны.