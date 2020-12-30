Китайская вакцина против коронавируса показала эффективность почти на 80%

Как сообщается, компания Sinopharm уже подала заявку в надзорные органы КНР для официального одобрения вакцины. Однако, отмечается, что было предоставлено мало данных об испытаниях препарата. Неясно, на каком количестве людей тестировалась вакцина для достижения таких результатов, а также какие именно данные анализировались.

Клинические испытания вакцины проводятся в разных странах мира, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину.

Известно, что вакцина Sinopharm уже используется в Китае с июля 2020 года. Однако первой страной, которая ее официально одобрила стали ОАЭ. Также этот препарат одобрили власти Бахрейна.