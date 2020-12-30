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Киркоров устроил грандиозный скандал на съемках новогоднего шоу

Хореограф рассказала об устроенном Киркоровым скандале на новогоднем шоу
Хореограф Алла Сигалова рассказала о поведении певца Филиппа Киркорова во время съемок новогоднего шоу, пожаловавшись, что артиста с трудом успокоили. Об этом она заявила в эфире программы «Сегодня вечером».
Сигалова рассказала, что неприятный эпизод произошел много лет назад во время работы над «Старыми песнями о главном».

«У нас все было расписано на съемочной площадке. Расписано по минутам. А я, работая с Лаймой Вайкуле, немного задержалась», — пояснила хореограф.

По ее словам, нарушенный график съемок привел Филиппа Киркорова в ярость.

«Он говорил плохие слова. Если бы не Константин Львович Эрнст, мы бы Филиппа не успокоили», — пояснила Алла Сигалова, отметив, что все в итоге «закончилось любовью».

«Рамблер» писал, что ранее Филипп Киркоров устроил скандал на фестивале «Новая волна». В Сети появилась запись того, как певец кричит матом со сцены, что шоу не начнется, пока он не закончит репетировать.
30 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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