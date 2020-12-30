Худшие фильмы 2020 года — появился рейтинг

Сайт-агрегатор Metacritic объявил собственные итоги года — кинопроекты-провалы 2020.
Были проанализированы фильмы с наименьшим количеством баллов, выпущенные в США с 1 января по 31 декабря 2020 года. В список попали 15 картин с оценкой от 7 до 27 баллов. Самой плохой оказалась «Королева реалити!». А лучшей из худших — «Вечность между нами».
ХУДШИЕ ФИЛЬМЫ 2020 ГОДА
«Королева реалити» (Reality Queen!) — 7 баллов
«Любовь, свадьба и другие катастрофы» (Love, Weddings & Other Disasters) — 11 баллов
«После ссоры» (After We Collided) — 14 баллов
«Последние дни американской преступности» (The Last Days of American Crime) — 15 баллов
«Бог грома» (Mortal) — 20 баллов
«Остров фантазий» (Blumhouse’s Fantasy Island) — 22 балла
«Няня. Королева убийц «(The Babysitter: Killer Queen) — 22 балла
«Телесные игры» (Buddy Games) — 22 балла
«Сборщик долгов» (The Tax Collector) — 22 балла
«Замечательный мистер Данди» (The Very Excellent Mr. Dundee) — 24 балла
«Дожить до утра» (Survive the Night) — 26 баллов
«Короткий путь» (Shortcut) — 26 баллов
«Дулитл» (Dolittle) — 26 баллов
«Птичка в клетке» (Songbird) — 27 баллов
«Вечность между нами» (Endless) — 27 баллов
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