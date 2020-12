Худшие фильмы 2020 года — появился рейтинг

Сайт-агрегатор Metacritic объявил собственные итоги года — кинопроекты-провалы 2020.

Были проанализированы фильмы с наименьшим количеством баллов, выпущенные в США с 1 января по 31 декабря 2020 года. В список попали 15 картин с оценкой от 7 до 27 баллов. Самой плохой оказалась «Королева реалити!». А лучшей из худших — «Вечность между нами».

ХУДШИЕ ФИЛЬМЫ 2020 ГОДА

«Королева реалити» (Reality Queen!) — 7 баллов

«Любовь, свадьба и другие катастрофы» (Love, Weddings & Other Disasters) — 11 баллов

«После ссоры» (After We Collided) — 14 баллов

«Последние дни американской преступности» (The Last Days of American Crime) — 15 баллов

«Бог грома» (Mortal) — 20 баллов

«Остров фантазий» (Blumhouse’s Fantasy Island) — 22 балла

«Няня. Королева убийц «(The Babysitter: Killer Queen) — 22 балла

«Телесные игры» (Buddy Games) — 22 балла

«Сборщик долгов» (The Tax Collector) — 22 балла

«Замечательный мистер Данди» (The Very Excellent Mr. Dundee) — 24 балла

«Дожить до утра» (Survive the Night) — 26 баллов

«Короткий путь» (Shortcut) — 26 баллов

«Дулитл» (Dolittle) — 26 баллов

«Птичка в клетке» (Songbird) — 27 баллов

«Вечность между нами» (Endless) — 27 баллов