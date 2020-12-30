Газ в Европе подорожал до максимума за почти два года

Спотовая цена газа в Европе за один торговый день выросла сразу на 9% и вышла на новый максимум за последние почти два года

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

Согласно сообщению, цена газа на голландском хабе TTF (контракт «на сутки вперед») с поставкой в ​​среду выросла до $ 221 за тысячу кубометров после прошлого пике в $ 212 с поставкой во вторник. Это максимальное значение за последние 23 месяца — с 30 января 2019 года.

По информации издания, поставки газа в трубопроводную сеть Европу через терминалы сжиженного природного газа (СПГ) в декабря 2020 года снизились относительно декабря 2019 на 42%. Это самое резкое падение за весь год (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре — 39%).

Отмечается, что Европа активно использует запасы газа из подземных хранилищ. Сейчас уровень заполненности ПХГ Европы достиг 75,53%, что на 2,8 п.п. превышает средний показатель за предыдущие пять сезонов. При этом на начало сезона отбора этот разрыв составлял 6,75 в. п., на начало ноября — 4,91 в. п., на начало декабря — 4,59 в. п.