Энтони Хопкинс поздравил с Новым годом и заговорил о трезвости

Знаменитый британский актер Энтони Хопкинс отметил 45-летие своей трезвости и призвал молодое поколение не терять надежду и «продолжать бороться». Специальное видеообращение артиста была опубликовано на его официальном канале в Twitter.

«В этот день сорок пять лет назад для меня прозвучал тревожный звонок. Я двигался к катастрофе, напиваясь до смерти. Передо мной встал простой выбор: «Ты хочешь жить или умереть?». А я хотел жить. И тогда пришло настоящее облегчение, и с тех пор моя жизнь стала удивительной. Конечно, у меня и после случались «выходные», и иногда терзали сомнения, но я научился преодолевать это. Сегодня то самое завтра, о котором ты так беспокоился вчера, Вы, молодые люди, просто держитесь. Не сдавайтесь, продолжайте сражаться, будьте смелы, и могучие силы придут вам на помощь. Это поддерживало меня всю мою жизнь. Это все, что я хотел бы сказать. С Новым годом. Это будет лучший год», — сказал он.

Отметим, что, несмотря на преклонный возраст, Энтони Хопкинс продолжает активно сниматься. В 2020 году поклонники таланта актера могли оценить его новую работу в драме под названием «Отец».