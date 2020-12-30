Электроцикл Voxan Wattman установил 11 мировых рекордов

Пандемия внесла серьезные коррективы в планы французской компании Voxan, которой пришлось отказаться от испытаний нового электробайка на просторных солончаках в Боливии. Вместо этого конструкторы и гонщики довольствовались опасно короткой 3,2-километровой взлетно-посадочной полосой аэродрома Шатору Сантр под Парижем. Однако это не помешало им установить на новом Wattman мощностью 270 кВт не один или два, а сразу 11 мировых рекордов.



Электробайк весом более 300 кг тестировался в нескольких режимах – с полноразмерным обтекателем, с его миниатюрной версией и без обтекателя вовсе. Первый рекорд был поставлен на версии с полным обтекателем, когда после преодоления 1,6 км дистанции Wattman разогнался до 366,94 км/ч. Предыдущий рекорд принадлежит Mobitec EV-02A и составлял 329 км/ч. Гонщик признался, что в какой-то момент стрелка на спидометре прыгнула к 400 км/ч, но из-за малой длины трассы ему пришлось сбросить ход.



При установке малого обтекателя электромотоцикл сумел разогнаться до 372 км/ч, со средней скоростью в 349,38 км/ч. Помимо этого в тот же день были зарегистрированы такие рекорды:

Проезд четверть мили с частичным обтекателем на скорости 394,45 км/ч;

Та же дистанция, но без обтекателя – 357,19 км/ч;

Заезд на 1 км, с частичным обтекателем, достигнута скорость 386,35 км/ч;

Четверть мили, старт с места, без обтекателя – 126 км/ч;

Тот же заезд, но с частичным обтекателем, разгон до 127,3 км/ч;

Дистанция 1 км, старт с места, без обтекателя – 185,56 км/ч;

Те же условия, но с частичным обтекателем, показатель 191,84 км/ч;

Заезд на 1 милю, старт с места, без обтекателя – 222,82 км/ч;

Повторный заезд, но с минимальным обтекателем – 225 км/ч.



Команда Voxan осталась довольна результатами испытаний и анонсировала новые на 2022 год. Заявлено желание достичь уверенного движения электрического мотоцикла на скоростях от 400 км/ч и выше.