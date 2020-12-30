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Эксперт ВОЗ назвал цель коронавируса

Цель коронавируса заключается в том, чтобы стать эндемиком, заявил эксперт ВОЗ Дэвид Хейманн.

Как пишет The Guardian, он считает, что SARS-CoV-2 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека.

«Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», — пояснил Хейманн.

Однако, по его мнению, человечество научится жить с этим вирусом.

Такой же точки зрения придерживается представитель ВОЗ Марк Райан. «Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации», — добавил он. По словам специалиста, даже существование эффективного препарата против COVID-19 не гарантирует искоренения инфекции.

Ранее эксперт ВОЗ Сантьяго Мас-Кома предрек миру новую пандемию: новая мутация коронавируса, изначально обнаруженная в Великобритании, может спровоцировать третью волну заболевания.

30 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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