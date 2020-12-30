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Дженнифер Энистон поделилась с поклонниками интересным снимком

Дженнифер Энистон поделилась с поклонниками интересным снимком

Дженнифер Энистон коротко подвела итоги года, опубликовав снимок из архива. На нем она позирует лежа на туалетном столике и целуя зеркало. Одета звезда в бикини и короткие джинсовые шорты. Похоже, это фото было сделано на отдыхе.

«Какой год. Напоминание о том, чтобы подарить себе немного любви … и держаться там. Фото @peggysirota (из архивов)!» — подписала кадр Энистон.

Поклонники, кстати, пришли в восторг от такого снимка. «Невероятная», «Ты самая милая», «Что за икона», «Прекрасная», «Любим тебя», — пишут они в комментариях.

Надо сказать, что в свои 50 плюс актриса выглядит действительно очень хорошо. Все это благодаря йоге, спорту, правильному питанию и, наверное, немного генетике.

30 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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