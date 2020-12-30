Британские медики сообщили о критической ситуации с коронавирусом

«В больницах не хватает кислорода. В одном из медицинских фондов не осталось аппаратов для неинвазивных исследований», — написала она. Батт-Роден добавила, что число пациентов в госпиталях достигло максимума.

По словам врача, массово заболевают и сами медики — они еще не получили вакцину. Из-за этого службе приходится звать на работе студентов медвузов, размещая объявления в социальных сетях.