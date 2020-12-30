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Британские медики сообщили о критической ситуации с коронавирусом

В Великобритании из-за роста числа заболевших коронавирусом на фоне появления нового штамма сложилась критическая ситуация. Об этом в своем Twitter сообщила врач-реаниматолог Национальной службы здравоохранения страны, президент Ассоциации врачей Саманта Батт-Роден.

«В больницах не хватает кислорода. В одном из медицинских фондов не осталось аппаратов для неинвазивных исследований», — написала она. Батт-Роден добавила, что число пациентов в госпиталях достигло максимума.

По словам врача, массово заболевают и сами медики — они еще не получили вакцину. Из-за этого службе приходится звать на работе студентов медвузов, размещая объявления в социальных сетях.

30 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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