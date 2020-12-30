Биткоин снова бьет рекорды

Курс биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, в ходе сегодняшних торгов установила очередной рекорд, завершая декабрь взлетом почти на 50%, что является наилучшей динамикой за месяц с мая 2019 года.

Стоимость криптовалюты подскочила в ходе торгов на 6,2% до $28572,1, сообщает «Финмаркет».

Эксперты полагают, что в этот раз подъем курса биткоина подогревают вложения более надежных инвесторов, чем в прошлом. По оценкам аналитической компании Chainalysis, с сентября крупные новые инвесторы купили в общей сложности примерно 500 тыс. биткоинов общей стоимостью порядка $11,5 млрд.

Причем руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур отмечает, что еще вчера «на криптовалютном рынке наблюдалась небольшая коррекция, потери большинства активов находились в рамках 2-3%».

«Биткоин (во вторник) торговался с понижением на уровне $26 тыс. 680, эфириум находился на значении $723. Рипл по итогам вторника потерял более 25% и занял отметку 0,22875, закрепив за собой статус аутсайдера среди альткоинов», — говорится в обзоре эксперта.

При этом он был уверен, что «главные криптовалютные активы, скорее всего, до конца года будут удерживаться вблизи достигнутых ранее максимумов».