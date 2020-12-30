Бердымухамедов сослался на «опыт предков» и предложил туркменам лечиться от ковида солодкой

Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов считает возможным применять в целях борьбы с пандемией препараты на основе корня лакрицы. Соответствующее предложение президент, имеющий степень доктора медицинских наук, сделал в пятницу на правительственном заседании.

Глава государства напомнил, что в его многотомной книге «Лекарственные растения Туркменистана» речь идет и о целебности солодки. На следующий же день официальная газета «Нейтральный Туркменистан» вышла со статьей, в которой расхваливались противовирусные свойства растения, которое в стране выращивают «на плантациях» агропромышленного комплекса «Буян».

«Мудрость и дальновидность главы государства, определившего приоритетным направлением развития отечественной медицинской промышленности опыт предков и современные технологии, находит подтверждение в результатах исследований не только туркменских, но и зарубежных ученых. Сегодня они заявляют об успешности применения препаратов из солодкового корня против различных инфекций», — аргументировалось в статье.

Материал озаглавили ни много ни мало «Солодка бьет рекорды по популярности», пишет оппозиционный Бердымухамедову портал «Хроника Туркменистана». Гостелевидение также создало свои сюжеты на «лакричную» тему, рассказав, какие средства в республике промышленно производят из этого лечебного растения.

При этом власти Туркмении скрывают число заражений COVID-19. Официально страна считается свободной от коронавируса.