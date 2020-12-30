Бари Алибасова госпитализировали в «полумертвом» состоянии

Российского продюсера Бари Алибасова госпитализировали в одну из московских больниц, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.

По предварительным данным, Алибасова госпитализировали из-за ушибов ног, возможно, у него сотрясение мозга. Как рассказал Горжанкин, продюссер заявил, что накануне он упал с лестницы и ударился головой.

При этом пиар-директор продюсера заявил, что Алибасов не может четко сказать, как упал с лестницы и с какой именно, учитывая, что в доме он всегда ездит на лифте и не ходит пешком.

Ранее Горжанкин заявил, что в квартиру продюсера пришлось экстренно вызвать медиков, поскольку у Алибасова возникли проблемы с глотанием. Приехавшие врачи дали ему таблетку от спазма. Он отметил, что вскоре Алибасов вновь вызвал скорую, но сначала не открыл дверь приехавшим врачам. Позднее он все же пустил их в квартиру. Представитель продюсера добавил, что тот не был пьян.

Однако по словам очевидцев, продюсер был «мертвецки пьян» и не мог передвигаться.