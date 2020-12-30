Байден обещает 100 млн вакцинаций в первые 100 дней своего президентства

Байден также во вторник раскритиковал уходящую администрацию Трампа, заявив, что она не обеспечила должного количества прививок.

«План администрации Трампа по распространению вакцин сильно отстает», — сказал Байден журналистам в Уилмингтоне, штат Делавэр. Он пообещал, вступив в должность 20 января, «сдвинуть Небеса и Землю, чтобы мы двигались в правильном направлении».

По данным Университета Джонса Хопкинса, пандемия коронавируса унесла жизни более 335 тысяч американцев. Количество заболевших в США этим вирусом составило 19,3 миллиона человек.

Администрации Трампа полагала, что к концу декабря 20 миллионов американцев будут вакцинированы. Однако Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что по состоянию на вторник, когда в 2020 году осталось три дня, лишь около 2,1 миллиона человек получили первую прививку двухразовой вакцины.

Доктор Энтони Фаучи, ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям и главный медицинский советник президента, сказал телеканалу CNN: «Мы определенно не достигли тех цифр, которые хотели бы иметь в конце декабря. Мы находимся ниже того уровня, на котором хотим быть».