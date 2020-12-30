Алсу опубликовала новое фото с подросшими дочерьми

37-летняя певица Алсу и ее 43-летний супруг Ян Абрамов воспитывают троих детей: 14-летнюю Сафину, 12-летнюю Микеллу и четырехлетнего Рафаэля. Семейными снимками звезда делится не так уж и часто, а лицо младшего сына она не показала до сих пор.
Вчера же певица опубликовала новый кадр с двумя дочерьми. Судя по обстановке, семья сейчас отдыхает в теплых странах. Как предположили пользователи сети, скорее всего, Алсу и ее дети отправились в отпуск в ОАЭ.
Алсу, дочки вас догоняют, но вы не меняетесь.
Красоточки! Как будто не две сестры и мама, а три сестры,
— получила комплименты от подписчиков Алсу.
Сама звезда признавалась, что ее удивляют вопросы, как ей удается так хорошо выглядеть.
Я говорю: а как я должна выглядеть в 36 лет? Как? Как старуха? Я не понимаю этого восхищения,— отмечала она.
Алсу с детьми
От своей звездной мамы Микелла и Сафина унаследовали не только красоту, но и любовь к музыке. Обе девочки увлекаются музыкой на профессиональном уровне. Микелла, младшая дочь Алсу и Абрамова, уже всерьез строит музыкальную карьеру. Несмотря на противоречивый опыт участия в шоу «Голос. Дети», которое обернулось для нее скандалом, Микелла продолжила заниматься любимым делом и уже добилась определенных успехов на этом поприще. Недавно она попробовала себя и в новом амплуа и стала телеведущей на канале «Карусель».
Я вижу, что она ничего другого не хочет, я вижу, что она настолько погружена в эту жизнь, в мир музыки — она этим живет: либо поет, либо играет, либо разговаривает. У нее нет другого состояния,— говорила о Микелле Алсу.
Сафина и Микелла Абрамова
Алсу и Ян Абрамов женаты уже 14 лет. Певица признается, что никогда не жалела, что на первое место поставила семью, а не карьеру:
Никто не заставлял меня пожертвовать, это слово абсолютно неуместно. Я была рождена, в первую очередь, чтобы создать семью, родить этих детей. Я выбрала эту жизнь, свою любовь. Для меня мои дети — это мое все,— делилась она.
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