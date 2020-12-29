Земля и Солнце исторически приблизятся друг к другу

Как рассказали представители Московского планетария, 2 января 2021 года расстояние между Землей и Солнцем будет равно 147 млн. км.

В субботу, 2 января, Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2021 году. <…> Видимый диаметр будет максимальным, в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально. Пресс-служба планетария

В этот день Земля будет в перигелии: это ближайшая к Солнцу точка орбиты, которую наша планета проходит раз в год. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца.

В планетарии напомнили, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/с.

Также в ночь со 2 на 3 января будет первый новогодний звездопад — в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час.