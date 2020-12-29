В США разрешили дронам летать над людьми и ночью

Федеральное управление гражданской авиации США приняло новые правила полетов дронов, которые вступят в силу в начале 2021 года. Как пишет Flightglobal, согласно новым правилам все дроны на территории США должны получить системы дистанционной идентификации. Кроме того, правила разрешат полеты беспилотников в ночное время, а также над людьми.

Разные страны мира на протяжении последних пары лет занимаются разработкой и постепенным введением новых правил, регулирующих полеты дронов в общем воздушном пространстве. Эти правила призваны обезопасить людей на земле, а также сделать безопасными полеты самолетов. При этом новые правила не должны ограничивать развитие сектора доставки грузов и покупок с помощью беспилотников.

Согласно первому правилу, принятому Федеральным управлением гражданской авиации США, после вступления его в силу в начале 2021 года у производителей дронов будет полтора года на то, чтобы наладить выпуск беспилотников с системами дистанционной идентификации. Затем операторам дронов будет предоставлен еще один год, чтобы перейти на использование беспилотников с системами идентификации.

Система дистанционной идентификации дронов должна использовать связь стандартов Wi-Fi или Bluetooth для передачи регистрационного номера беспилотника, а также его полетных данных, включая пространственное положение. При этом сама система должна быть способна функционировать без подключения к интернету. Требование о дистанционной идентификации не распространяется на дроны массой менее 250 граммов.

Второе правило разрешает операторам беспилотников осуществлять полеты в ночное время и над людьми. После его вступления в силу операторам не нужно будет получать специальное разрешение на такие полеты, как это происходит сегодня. При этом владельцам дронов необходимо будет пройти подготовительный онлайн-курс и сдать тест на знание правил полетов беспилотников.

Для ночных полетов дроны должны быть оборудованы световыми сигналами, видимыми на расстоянии не меньше трех статутных миль (4,8 километра).

Оба правила приняты Федеральным управлением гражданской авиации США 28 декабря 2020 года. Они вступят в силу через 60 дней с этой даты.