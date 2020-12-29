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В Хорватии появились первые жертвы мощного землетрясения (фото)

Сильное землетрясение в Хорватии затронуло город Петруня. Есть разрушения и «множество» пострадавших, пишет BBC News.

Пока подтверждена гибель одного человека — это ребенок.

В Петруне и окрестностях проводится спасательная операция.

В соседней Словении из-за катаклизма пришлось остановить работу атомной электростанции (АЭС) «Кршко».

Как сообщалось, магнитуда толчков составила 6,3. Накануне близ хорватской столицы Загреба произошло еще одно землетрясение, которое было слабее — около 5 баллов.

29 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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