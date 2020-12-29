В Феофании устроили коррупционную схему на лечении коронавируса

Хотите узнать правду про то, как же реально, по указанию Зеленского правительственная больница Феофания открылась для всех украинцев? И какая же у нас на самом деле бесплатная и доступная медицина?
При поступлении в Феофанию с вас потребуют оплату «депозита» размером в 100 тысяч гривен.
Да, 100 тысяч.
Но.. Если в той же частной клинике «Добробут», затребованный с вас «депозит» в 80 тысяч гривен впоследствии потратят на ваше же лечение, то в Феофании это просто плата за приём в стационар или входной билет, даже если вы ложитесь всего на день.
За каждые сутки за палату с вас возьмут 7800 гривен. Условия при таких ценах как в Малюськиных платных камерах в СИЗО. Смотрите фото.
С щелей советской оконной рамы дует ветер, но заботливый персонал приносит на ночь «электродуйчик».
Если вас это не устраивает,вас поселят в «полулюкс». Он немного дороже, дует немного меньше, ремонт немного лучше. А цена немного почти 28 тысяч гривен за сутки.
Да, почти 28 тысяч.
В итоге, за 4 дня «бесплатного» лечения в Феофании, простому больному выдали два счета на общую сумму более 160 тысяч гривен.
Да, 160 тысяч за 4 дня.
Это «депозит»+проживание+лечение.
И все платится на какой-то благотворительный счёт. И врачи при этом работают как и в любой другой, обычной больнице — за копейки.
Качества ноль. Цены заоблачные. Медики бедствуют. А коррупционные схемы и нажива на беде людей процветают.
А теперь можно просто только представить, что же на самом деле творится во всех других, «неправительственных» больницах страны..
И чтобы вы все понимали, когда Офис Президента как обычно начнёт заливать, что они ничего про это не знают.. или не видят..или разберутся..
Папа и мама Зеленского сейчас тоже лечатся от коронавируса в Феофании. Правда они, как и Гарант особенные, с них «депозиты» точно не потребуют, как и 7800 или 27800 гривен за сутки пребывания в больнице..
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