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В Феофании устроили коррупционную схему на лечении коронавируса

Хотите узнать правду про то, как же реально, по указанию Зеленского правительственная больница Феофания открылась для всех украинцев? И какая же у нас на самом деле бесплатная и доступная медицина?

При поступлении в Феофанию с вас потребуют оплату «депозита» размером в 100 тысяч гривен.

Да, 100 тысяч.

Но.. Если в той же частной клинике «Добробут», затребованный с вас «депозит» в 80 тысяч гривен впоследствии потратят на ваше же лечение, то в Феофании это просто плата за приём в стационар или входной билет, даже если вы ложитесь всего на день.

За каждые сутки за палату с вас возьмут 7800 гривен. Условия при таких ценах как в Малюськиных платных камерах в СИЗО. Смотрите фото.

С щелей советской оконной рамы дует ветер, но заботливый персонал приносит на ночь «электродуйчик».

Если вас это не устраивает,вас поселят в «полулюкс». Он немного дороже, дует немного меньше, ремонт немного лучше. А цена немного почти 28 тысяч гривен за сутки.

Да, почти 28 тысяч.

В итоге, за 4 дня «бесплатного» лечения в Феофании, простому больному выдали два счета на общую сумму более 160 тысяч гривен.

Да, 160 тысяч за 4 дня.

Это «депозит»+проживание+лечение.

И все платится на какой-то благотворительный счёт. И врачи при этом работают как и в любой другой, обычной больнице — за копейки.

Качества ноль. Цены заоблачные. Медики бедствуют. А коррупционные схемы и нажива на беде людей процветают.

А теперь можно просто только представить, что же на самом деле творится во всех других, «неправительственных» больницах страны..

И чтобы вы все понимали, когда Офис Президента как обычно начнёт заливать, что они ничего про это не знают.. или не видят..или разберутся..

Папа и мама Зеленского сейчас тоже лечатся от коронавируса в Феофании. Правда они, как и Гарант особенные, с них «депозиты» точно не потребуют, как и 7800 или 27800 гривен за сутки пребывания в больнице..

@poliakovanton

29 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина
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