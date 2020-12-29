В Феофании устроили коррупционную схему на лечении коронавируса

Хотите узнать правду про то, как же реально, по указанию Зеленского правительственная больница Феофания открылась для всех украинцев? И какая же у нас на самом деле бесплатная и доступная медицина?

При поступлении в Феофанию с вас потребуют оплату «депозита» размером в 100 тысяч гривен.

Да, 100 тысяч.

Но.. Если в той же частной клинике «Добробут», затребованный с вас «депозит» в 80 тысяч гривен впоследствии потратят на ваше же лечение, то в Феофании это просто плата за приём в стационар или входной билет, даже если вы ложитесь всего на день.

За каждые сутки за палату с вас возьмут 7800 гривен. Условия при таких ценах как в Малюськиных платных камерах в СИЗО. Смотрите фото.