В Бельгии более 20 постояльцев дома престарелых умерли, заразившись коронавирусом от Санта-Клауса

Вспышка коронавирусной инфекции со многими смертями произошла в одном из бельгийских домов престарелых после визита рождественского деда. Заболели по меньшей мере 155 человек, включая 36 из обслуживающего персонала.

Первоначально сообщалось, что скончались 18 зараженных, потом умерли еще пять.

Как передает RTBF, приют расположен в городе Мол. Волонтер, переодевшийся Санта-Клаусом, давал там представление около двух недель назад. Спустя несколько дней у мужчины подтвердился COVID.

При этом не исключено, что Санта сам подхватил вирус в доме престарелых, поскольку власти заявили, что там во вторую волну пандемии не соблюдались санитарные ограничения. А местные ученые-инфекционисты заявили, что одному человеку не под силу заразить более сотни других, даже при отсутствии на них масок, пишет The Daily Mail.