В 2020 году больше всего в США восхищались Трампом

Социологическая служба «Гэллап» представила рейтинг людей, которыми американцы чаще всего восхищались в уходящем году.

Впервые за 12 лет с вершины «мужского» рейтинга «пропал» экс-президент Барак Обама. Его оттеснил на вторую позицию действующий пока президент Дональд Трамп.

В первой десятке по итогам опроса также оказался новый глава США Джозеф Байден (его инаугурация должна пройти во второй половине января).

В топ-10 также фигурируют главный инфекционист страны Энтони Фаучи, создатель компании Microsoft Билл Гейтс, инноватор Илон Маск, папа римский и Далай-лама XIV.

Из женщин жители США больше всего восхищались бывшей первой леди Мишель Обамой и избранным вице-президентом Камалой Харрис. Нынешняя первая леди страны Мелания Трамп заняла только третье место.

Среди лидеров также оказались телеведущая и актриса Опра Уинфри, глава германского правительства Ангела Меркель, британская королева Елизавета II, юная защитница природы Грета Тунберг.