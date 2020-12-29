Ученые превратили токсичные пестициды в антибиотики

Исследователи из нескольких стран превратили опасные пестициды в средство борьбы против резистентных бактерий. Его эффективность сравнима с современными антибиотиками.
N-Арил-С-нитроазолы являются важным классом гетероциклических соединений. Они используются в качестве пестицидов и фунгицидов. Однако эти вещества токсичны для человека и вызывать мутации. Исследователи неоднократно высказывали предположение, что эти группы соединений могут помочь в борьбе с патогенными бактериями. Тем не менее, для снижения токсичного воздействия необходимо проведение большого объема работ на молекулярном уровне.
Теперь международная команда исследователей, в том числе ученые из России, смогли установить, что при обработке соединения могут бороться против лекарственно-чувствительных штаммов возбудителей туберкулеза. При этом они оказались бессильны против штаммов возбудителей, входящих в группу ESKAPE (аббревиатура названий видов бактерий, у которых чаще всего развивается устойчивость к антибиотикам: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter aerogenes).
Выяснилось, что представители группы ESKAPE легко подавлялись новыми веществами. Минимальная концентрация химического соединения, которая предотвращает видимый рост бактерии или бактерий (мкг/мл) для исследуемого вещества показывает результат, сопоставимый с действием антибиотика ципрофлоксацина. Например, для энтерококка требуется 0,3 мкг/мл антибиотика или 2 мкг/мл одного из новых веществ. В то же время M. Tuberculosis, которому пиримидин OTB-021 наносил урон изначально, оказался совсем нечувствительным к новым веществам
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