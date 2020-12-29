Стоимость нефти Brent превысила $51 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов поднимаются на фоне оптимизма по поводу новых стимулирующих мер в США.

По состоянию на 8:28 мск февральские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,24 к закрытию предыдущей сессии до $51,1 за баррель, февральские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,32 до $47,94 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчера «торги по нефти завершились снижением». «Цена на нефть марки Brent упала на 0,76% до $50,89 за баррель. Котировки нефти стабилизировались на отметке $51 после того, как цена поднялась до $52 за баррель. Оптимизмом для повышения цен стало подписание (уходящим президентом США Дональдом) Трампом пакета стимулирующих мер США и начало европейской кампании вакцинации», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «Трамп подписал в выходные бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд».

«Перед новым годом рост (котировок) сдержанный. Активность трейдеров низкая. Покупатели заняли выжидательную позицию. Ждут благоприятного момента для наступления. У них в центре внимания находится запланированная на 4 января встреча Организации стран-экспортеров нефти и союзников. Альянс намерен увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в день в январе. По нефти сохраняется цель $53,50 за баррель к концу года», — подытоживает Антонов.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае–июне текущего года сокращение добычи составило 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года). Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки и до текущего конца года, а далее — на 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

3 декабря страны альянса приняли решение наращивать с 2021 года нефтедобычу, но постепенно, — на 0,5 млн баррелей в сутки в январе, а затем ежемесячно пересматривать параметры с регулярным увеличением квот на 500 тыс. баррелей в месяц.