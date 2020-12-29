Сальма Хайек показала супербюст в бикини и поблагодарила уходящий год

В конце года многие по традиции подводят его итоги. Этот год почти для всех выдался непростым и запомнится, вероятно, как один из самых сложных в жизни. Однако многие увидели в нем и хорошее. Как, например, 54-летняя Сальма Хайек, которая без труда нашла, за что ему можно сказать спасибо.

Последние дни 2020 года. Никогда я еще не была так благодарна за то, что здорова и нахожусь в полном контакте с природой,

— написала актриса, опубликовав фотографии в бикини.

Когда именно были сделаны снимки, неизвестно. Возможно, что проводить старый год и встретить новый звезда решила в теплых краях, откуда сейчас и шлет солнечный привет поклонникам. Подписчики Сальмы предположили, что отдыхает она на Карибских островах, и пожелали ей счастливого Нового года.

Выглядите просто потрясающе!

Эпическая красавица!

Возраст над ней не властен,

— восхищаются Сальмой ее поклонники.

И если на Новый год Сальма решила отправиться на курорт, то Рождество она отмечала с семьей во Франции в доме Луизы Готье, матери ее супруга Франсуа-Анри Пино. Как призналась Сальма, для нее ужин у свекрови всегда является грандиозным событием.

Сальма Хайек со свекровью

В этом году Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино отметили одиннадцатую годовщину свадьбы. Лето пара в основном провела дома вместе со своей 13-летней дочерью Валентиной Паломой. Из-за пандемии звездное семейство практически отказалось от путешествий и командировок и наслаждалось спокойной и размеренной жизнью.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино с дочерью Валентиной Паломой