Риск умереть в свой день рождения очень высок, — учёные

Многолетние исследования говорят о том, что достаточно большое количество людей умирают в день своего рождения или в дни, близкие с этой датой. Учёные смогли проследить закономерность данного явления и выяснить причины.



Исследователи выяснили, как сообщает издание The Wrap, что шанс умереть именно в день, когда человек появился на свет, гораздо выше, чем в любой из других дней года. К такому умозаключению пришли, в частности, учёные из Университета Чикаго.

За основу они взяли статистику летальности за 13-летний промежуток времени (c 1998 по 2011 годы). Исследователи проанализировали причины и даты смертей 25 миллионов людей возрастом от 14 лет и старше. Учёные выяснили, что 73 266 человек из данного количества ушли в мир иной именно в день рождения.

Почему так происходит? Учёные высказали несколько версий. Первую они связывают с предпраздничной депрессией. Психологи уверяют, что в этот период обостряются чувства, люди начинают «копаться в себе», задумываться над своей несостоятельности, ошибках. Также многие в этот день, как никогда, ощущают себя одинокими, что подталкивает людей с суицидальными склонностями к самоубийствам.

По второй версии, сильно влияют на смертность в день рождения излишества и авантюры, в том числе — чрезмерное употребление алкоголя или наркотиков. Это, в свою очередь, приводит к передозировке, смертельным отравлениям или другим жизненно опасным ситуациям, в которые попадает именинник из-за потери контроля за своими действиями. Более всего от этого умирают люди до 29 лет, отметили в своём исследовании учёные.

Ранее специалисты выдвигали версию о том, что за месяц до дня рождения и после него у людей наблюдается снижение иммунитета и упадок сил. Но подтверждения этим фактам позже не было. К слову, именно в свой день рождения умерли такие известные люди, как великий художник Рафаэль, гениальный писатель Уильям Шекспир и другие. Интересно, что одна из существующих теорий мистицизма гласит, что человек, завершивший свой земной путь в день своего рождения, целиком выполнил свое предназначение на Земле.