Как Президент и Генпрокурор крышуют всю коррупцию в Украине

Всем привет, это Марк Савчук, и сегодня мы с вами поговорим о том, как эти двое крышуют всю коррупцию в стране. Заваривайте кофеек, это лонгрид. Буду благодарен за репост.

На пост мы так же позовем Дмитрия Гурина, депутата Слуги Народа, который голосовал за Венедиктову. Дима думает, что он стал депутатом, потому что он умный и патриот, а не благодаря Коломойскому, 1+1 и сериалу “Слуга Народа”. Димины познания в антикоррупции сильно не отличаются от познаний прохожего на улице, поэтому Диме тоже будет интересно послушать, как его Президент и генеральный прокурор, за которого он голосовал, ПОЛНОСТЬЮ подмяли всю коррупцию под себя.

Итак, начнем.

Вопрос первый – В ЧЕМ ВООБЩЕ был смысл антикоррупционной реформы, которую проводила прошлая власть, создав вот эти все НАБУ, ГБР и прочее.

До майдана была такая штукенция как Генеральная Прокуратура Украины. Ее возглавлял такой дядя как генеральный прокурор. И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК В ОДНО ЛИЦО САМ РЕШАЛ, ПРОТИВ КОГО ЗАВЕСТИ ДЕЛО, А ПРОТИВ КОГО ЗАКРЫТЬ. И следователь и прокурор в одном лице (сейчас объясню, в чем разница). Фактически это давало правящему клану МОНОПОЛИЮ на давление своих политических оппонентов.

Антикоррупционная реформа должна была сломать это. Как именно?

Во первых, разделили следователей и прокуроров.

Следователь – это детектив. Как в сериале “детектив Коломобо”, помните? Такой дотошный мужик, который ходит и ищет доказательства. Вот это называется орган досудебного расследования. Их у нас много: МВД, СБУ, ГБР, НАБУ (есть еще, но эти основные).

Сразу отвечу на вопрос “че их так много?”. Это специализация, каждый занимается своим делом. НАБУ – топ-коррупция, ГБР – коррупция чиновников рангом пониже, СБУ – угроза национальной безопасности, терроризм и прочая хрень, МВД “все остальное”.

Прокурор – это чувачок, который (1) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЕЛО В СУДЕ и (2) осуществляет процессуальный надзор за работой детектива (следователя). Он подписывает им разрешение на обыск, пидозри, прослушку и так далее. Ну, и когда орган досудебного расследования закончил собирать свои доказательства против обвиняемого (скажем, топ-чиновника), прокурор будет представлять эти доказательства в суде, чтобы добиться обвинительного приговора для подозреваемого.

Вопрос второй – Почему эти функции разделили? Потому что иначе (1) получается слишком дохрена власти в одних руках, (2) это разная работа – собирать доказательства и представлять их в суде.

И вот, когда создали НАБУ (расследовать топ-коррупцию), им сделали ОТДЕЛЬНУЮ прокуратуру – САП. Глава САП по “рангу” – зам. генерального прокурора. Но даже несмотря на тот факт, что он – “зам”, генеральный прокурор НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ему что-то приказывать. В этом вся суть. Сделать так, чтобы генеральный прокурор Украины потерял монопольное право решать “кому жить, а кому страдать”. Ну и еще тот факт, что НАБУ и САП занимаются топ-коррупцией. А топ коррупция – это, КАК ПРАВИЛО, правящий клан, а правящий клан назначает генерального прокурора, логично, что правящий клан должен догонять “кто-то другой”. Вот НАБУ и САП это и есть этот “кто-то другой”.

Разобрались.

И вот что мы видим. НАБУ и САП у нас гоняются за одиозным судьей Вовком, НАБУ и САП у нас гоняются за топ-коррупционером страны – замом Ермака Олегом Татаровым.

И теперь Венедиктова НЕ МОЖЕТ забрать дела у НАБУ и САП… МЫ ТАК ДУМАЛИ.

Сейчас уже стало очевидно, что может забрать. Но не потому, что “так можно по закону”, а с помощью судейского решалова. И НАБУ об этом прямо говорит.

Смотрите, что они придумали (расскажу на кейсе с Татаровым):

1) НАБУ и САП открывают дело на Микитася, начинается расследование. Через время Микитась сдает Татарова.

2) Как только Венедиктова узнает, что Татарову грозит подозрение, она меняет прокурорскую группу и тормозит прокуроров САП (неформально, конечно, формально не может).

3) Несмотря на давление, т.в.о. САП Грищук таки подписывает подозрение Татарову.

Казалось бы перемога, но нит.

Татаров идет в Печерский суд и просит “забрать дело у НАБУ”. Печерский суд знаменит своими “решениями” и соглашается – выписывает бумажку, где говорит, что “нужно забрать дело у НАБУ”. Генеральная прокуратура разводит руками и говорит “ну бля, РАЗ СУД СКАЗАЛ, мы не можем не подчиниться”, и по решению Печерского суда дело из НАБУ уезжает в СБУ, где сидит “друг детства” Зеленского – Иван Баканов. Детально тут.

Почему это 3,14дец? Потому что ВСЕ ДЕЛА НАБУ рассматривает только ВАКС (Высший антикоррупционный суд). И все это прекрасно знают. Но в ВАКСе нет судьи Вовка, который может написать все, что пожелает заказчик (читай АП).

И вот сегодня (28.12.2020 г. – ред.) уже стало известно, что на суде, где будут выбирать меру пресечения Татарову, уже не будет ни НАБУ, ни САП. Все, решение суда же есть – теперь “сажать” Татарова будут прокуроры ГПУ, то есть подчиненные вот этой вот барышни на фото. Ее подчиненный будут “сажать” подчиненного Зеленского. Потому что раз НАБУ нет (есть СБУ), ЗНАЧИТ, И ПРОКУРОРОВ САП НЕТ, теперь только прокуроры ГПУ. Становится очевидно, как “сильно” будут стараться посадить Татарова.

ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ СХЕМА сейчас идет по уголовному делу против судей ОАСКа, и в частности судьи Вовка.

Итого что мы имеем:

Президент крышует своих коррупционеров через своего генерального прокурора и коррумпированных судей Печерского суда. Конечно, Зеленский никогда не отпустит Венедиктову – она прекрасно справляется со своими обязанностями (ставить палки в колеса НАБУ). Конечно, Зеленский ничего не сделает коррумпированным судьям (Печерска и ОАСКа) – ведь они его прямые союзники.

Вот так вот, Димочка 🙂 . И все это благодаря тебе!