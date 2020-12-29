Президент Алиев пообещал превратить Карабах «в настоящий рай»

«Уверен, что вскоре мы превратим наш родной Карабах, полностью разрушенный в результате армянской оккупации, в настоящий рай», — заявил Алиев, поздравляя соотечественников с Днем солидарности всех азербайджанцев мира.

По его словам, азербайджанская армия «нанесла сокрушительный удар по врагу» и восстановила территориальную целостность страны.

Ранее Алиев потребовал от Армении компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе. «Все разрушено, ни одного целого здания не оставили, только военную часть отстроили. Они за все ответят в международных судах», — заявил азербайджанский лидер.

27 сентября вспыхнули бои на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации.

За несколько недель столкновений азербайджанской армии удалось занять ряд населенных пунктов, потерянных в начале 1990-х годов, в том числе город Шуша (Шуши), имеющий стратегическое значение.