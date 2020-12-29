Перезапуск «Фантастической четверки» нашел своего режиссера

Экшен «Фантастическая четверка», основанный на комиксах Marvel.

Мы наконец получим хороший фильм о приключениях Супергеройском команды Фантастическая четверка. Поскольку за него взялся режиссер хитовых блокбастеров «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Далеко от дома» Джон Уоттс.

Экшен «Фантастическая четверка», основанный на комиксах Marvel, расскажет о невероятных приключениях одной из самых культовых супергеройских семей, куда входят: Рид Ричардс / Мистер Фантастик, Сьюзан Шторм / Невидимая Леди, Джонни Шторм / Человек-факел и Бен Гримм / Существо.