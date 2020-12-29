Палата представителей проголосовала за увеличение прямых выплат американцам с 600 до 2000 долларов

Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала инициативу об увеличении размера прямых выплат большинству граждан США, которые выделят в качестве одной из мер поддержки экономики в условиях пандемии, сообщает CNBC.

За увеличение суммы проголосовали 274 человека, против — 134. К представителям Демократической партии, которые изначально поддерживали инициативу, присоединились 44 члена Республиканской партии (еще 130 республиканцев проголосовали против).

Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената, который контролируют представители Республиканской партии. Как отмечает Associated Press, результат голосования в сенате «крайне неопределенный». Лидер меньшинства сената Чак Шумер сказал, что будет настаивать на голосовании.

Конгресс США ранее утвердил выплаты большинству американцев в размере 600 долларов. Выплаты включили в пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии на почти 900 миллиардов долларов, который предусматривает бюджет на 2021 финансовый год. Действующий президент США Дональд Трамп, подписывая документ, выступил за то, чтобы увеличить размер выплат.