ООН призвала сделать 2021-й «годом исцеления»

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал «сделать 2021 год годом исцеления от последствий пандемии».

Он отметил, что 2020-й «принес много трагедий» и массу испытаний для общества, экономики и планеты в целом. При этом коронавирус продолжает уносить новые жизни, а в мире «растет уровень бедности и неравенства».

«Давайте примиримся друг с другом и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим пандемию и сделаем 2021-й годом исцеления», — предложил глава организации.

Гутерреш добавил, что приоритетом ООН в новом году станет создание глобальной коалиции по обеспечению углеродной нейтральности к 2050 году.