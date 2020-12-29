Мозг пьяниц плохо распознает боль других людей и не сочувствует им

Даже в трезвом состоянии мозг пьяниц для распознавания боли другого и выражения сочувствия тратит больше времени и работает интенсивнее, чем у людей, употребляющих умеренно. Повышенная активность регистрируется в связанной с визуальным восприятием тела веретенообразной извилине, а время реакции растет по мере увеличения активности в этой области. Статья опубликована в журнале NeuroImage: Clinical.

Алкоголизму как хронической болезни предшествует пьянство — это эпизодическое, один раз в 30 дней или чаще, употребление алкоголя в количестве более 60 грамм чистого спирта в сутки. Такое поведение, когда периоды трезвости перемежается с периодами употребления, еще называют «запойным».

Запойное пьянство приводит к структурным и функциональным изменениям мозга, которые выражаются в виде когнитивного и эмоционального дефицита. Например, пьяницы испытывают трудности при распознавании эмоций страха и печали, а также у них отмечается снижение эмпатии — способности сопереживать другому человеку. Предположительно, снижение эмпатии может притупить восприятие своих страданий и страданий другого у злоупотребляющих алкоголем людей.

Проверили это предположение Шарлотта Рэй (Charlotte Rae) из Сассекского университета и ее коллеги в ходе исследования с участием 71 употребляющего алкоголь человека в возрасте от 18 до 23 лет из Франции и Англии. По результатам анкеты о количестве употребляемого алкоголя AUQ ученые сформировали две группы: те, кто набрал 30 баллов и выше (среднее употребление 237 граммов спирта в неделю) составили группу пьяниц (binge drinkers), оценки ниже 16 баллов (среднее употребление 128 граммов спирта в неделю) — группу непьянствующих (non-binge drinkers). Все испытуемые предоставили демографические данные, были правшами и, пройдя пробу на концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе, подтвердили, что на момент эксперимента трезвы как минимум 12 часов.

Ученые решили, что не будут полагаться на привычные при оценке эмпатии опросники, а воспользуются фМРТ, с помощью которой они фиксировали изменения в работе областей мозга, связанных с восприятием боли и эмпатией. К ним относят сенсомоторную кору, области, обрабатывающие эмоциональные аспекты боли (островок, поясная и нижняя лобная извилины), а также связанные с репрезентацией действий и образом тела префронтальную и височную кору, включая веретенообразную извилину.

Находясь внутри аппарата МРТ, участники смотрели на 128 картинок и отвечали, изображена ли на них сцена боли или нет. При этом в половине задач испытуемые представляли, что пережили изображенные ситуации сами, а во второй половине — другой человек.

Примеры картинок, которые демонстрировались испытуемым во время МРТ-сканирования

Ученые выяснили, что все участники быстрее реагировали на эпизод без боли, чем с болью, и на собственные ощущения, чем чужие (p < 0,05). Но пьяницам потребовалось больше времени, чем участникам второй группы, чтобы отреагировать на ситуацию, изображающую боль другого, и ответить сочувствием (p < 0,05).

Также если пьяницы видели изображения с болью другого, то МРТ показывал более высокую, по сравнению с непьянствующими, активность веретенообразной извилины, которая связана с визуальным восприятием тела (p < 0,05). Но когда пьяницы представляли травмированную часть тела как собственную, то их реакции не отличались от непьянствующих участников (p > 0,05). Интересно, что увеличение времени реакции на боль другого было связано с ростом активности веретенообразной извилины (p > 0,05). Кроме, в процессе обработки боли были задействованы сенсомоторная, префронтальная кора, передняя часть поясной и нижняя лобная извилины, но без значимых связей с условиями эксперимента (p > 0,05).

Таким образом, чтобы распознать боль другого человека и ответить сочувствием, мозг пьяниц тратит больше времени и работает интенсивнее, чем мозг людей, которые употребляют алкоголь в небольших суточных дозах.