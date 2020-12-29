Любимые ножи киногероев Голливуда

В тот момент, когда герои фильмов решаются ступить на тропу войны, первым делом они вооружаются до зубов. Несмотря на разнообразие арсенала, вместо огнестрельного оружия или в дополнение к ему некоторые из них выбирают колюще-режущие инструменты. Изучив культовые фильмы, мы выбрали 8 ножей, с помощью которых киногерои предпочитали расчищать себе дорогу и расправляться с превратностями судьбы.

Такой нож принято называть survival knife. Им можно делать все — резать проволоку, рубить деревья и свежевать туши. Длина клинка — 20 см, толщина лезвия возле гарды — 3 миллиметра.

Больше чем сам герой картины «Рэмбо: первая кровь» зрителям запомнился легендарный нож выживания Рэмбо. Назывался он The Mission и был изготовлен специально для съемок фильма оружейным мастером Джимом Лайлом, который дополнил клинок Боуи устрашающими зубьями.

Мачете (исп. machete) — длинный (часто более 50 см), обычно тонкий (до 3 мм) и широкий нож. Клинок с односторонней заточкой, выпуклым лезвием, иногда с загнутым к лезвию остриём.

Разгуливая по миру после глобальной ядерной катастрофы, герой Дензеля Вашингтона в фильме «Книга Илая» не расстается с загадочной книгой, парой темных очков и мачете. С помощью последнего он и прокладывает себе путь через неприветливые пустынные города постапокалиптического мира.

Классический североамериканский охотничий нож, производство которых налажено с конца 19-го века. Отличается десятисантиметровым лезвием и ручкой из рога оленя или слоновой кости.

Аляска, дорога, полная опасностей, медведь-людоед и минимальные шансы на спасение —из приключенческого фильма «На грани» у режиссера Ли Тамахори получилось сделать неплохую инструкцию по выживанию вдали от цивилизации. Одним из главных орудий выживальщиков в борьбе за жизнь стал нож из нержавеющей стали и ручкой из слоновой кости, выполненный Брайаном Литлом.

Томагавк — боевой топор индейцев Северной Америки.Использовался как оружие ближнего боя и как спортивный снаряд для метания, но в бою метался исключительно редко.

После того как старшего сына главного героя картины «Патриот» Бенджамина Мартина убивают солдаты, тот в прямом смысле слова берется за топор войны. Его главным оружием становится индейский томагавк, которым он орудует в паре с тяжелым ножом боуи.

В силу массы и дизайна данный экземпляр может заменить вам и топор и нож одновременно. Им одинаково легко рубить ветки, колоть небольшие полена, разделывать рыбу и резать овощи. В любом походе или на охоте это незаменимый помощник на все случаи жизни.

Не найдя на рынке подходящей модели, эксперт по выживанию Том Браун разработал нож, которым можно и рыбу выпотрошить, и молодое деревце срубить. Несмотря на универсальность модели, по достоинству нож Tracker с клинком из стали 1095 оценили лишь после выхода на экраны фильма «Загнанный», где Аарон Хэллэм в исполнении Бенисио Дель Торо делает себе нож, за прототип которого был взят универсальный тесак для выживания Tracker.

Хотя метать можно любой нож, существуют специально предназначенные для этого ножи особой конструкции. Клинок может быть тяжелее рукояти для улучшения баллистики. Используется колющий фактор, поэтому форма клинка копьеобразная и лезвие может отсутствовать.

В «Отчаянном» Дэнни Трехо по обыкновению досталась роль злодея-головореза. По задумке Роберта Родригеса он не должен был произносить ни слова, а лишь виртуозно метать режущие инструменты, поэтому за пазухой герой Трехо носил внушительный арсенал метательных ножей.

Нож Боуи — крупный нож (тесак) с характерной формой клинка, на обухе которого у острия выполнен скос, имеющий форму вогнутой дуги («щучка»). Остриё клинка при этом направлено немного вверх. Скос обуха зачастую имеет режущую кромку или же представляет собой фальшлезвие. Многие ножи Боуи имеют развитую крестовину.

Помимо шляпы с крокодильими зубами и кожаных штанов неотъемлемым атрибутом охотника Мике Дж. Данди по прозвищу «Крокодил» был огромный тесак. Чтобы выжить в австралийской глуши и противостоять хищникам, Данди использовал классический нож Боуи.

Длинный клинок с утолщением на конце лезвия для лучшего рубящего эффекта — идеальное оружие для такого искателя приключений, как Индиана Джонс. С лианами, непроходимыми зарослями и другими препятствиями на пути он ловко расправляется с помощью тесака, представляющего собой комбинацию ножа Боуи и мачете.