Коронавирус не исчезнет — ВОЗ

В ВОЗ заявили, что коронавирус превратится в эндемическую инфекцию, поэтому в мире должны научиться жить с этим

Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням Всемирной организации здравоохранения Дэвид Хейман, передает The Guardian.

Он отметил, что коронавирус превратится в эндемическую инфекцию, несмотря на то, что вакцины от COVID-19 начинают внедряться в Соединенных Штатах и ​​Великобритании.

«Мир надеялся на стадный иммунитет, что передача каким-то образом уменьшится, если достаточное количество людей будут невосприимчивы», — отметил Хейман.

По его словам, концепция стадного иммунитета была неправильно понята.

«Видимо, судьба SARS-CoV-2 должна стать эндемичной, как и четыре других человеческих коронавирусов, и он будет продолжать мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивной передачей», — подчеркнул Хейман.

Экспрерт также считает, что использование эффективной вакцины не гарантирует того, что болезнь удастся побороть.

Справка: эндемическое заболевание — заболевание, характерное для данной местности (может существовать постоянно), которое в большинстве случаев связано с резкой недостаточностью или избыточностью содержания любого химического элемента в среде. Может развиваться у растений, животных и человека.