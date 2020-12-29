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Как правильно выбрать запчасти на минитрактор

Запчасти на китайские трактора не долговечны, поэтому даже новая техника, при активной эксплуатации, может сломаться или давать сбой. Причин масса: частота использования, применяемые расходные материалы и прочее, то есть дело не всегда в качестве. Ремонт производится быстро, но есть пара нюансов:

  1. важно правильно подобрать запасную часть;
  2. нужно выбрать надежного продавца, который посоветует действительно качественные детали на китайские трактора. В этом случае интернет-магазин «Agrozone» поможет с подбором и полной консультацией.

Первый же случай неоднозначный, поэтому рассмотрим правила выбора запчастей.

Правильный подбор: главные нюансы

Очень важно узнать модель своей техники, а также обнаружить узел, который вышел из строя. Профессионалы настаивают на покупке деталей у официальных производителей. Так легко избежать несоответствия и проблем с гарантией или возвратом. Покупатели уверены во всех заявленных характеристиках и полной совместимости.

Дополнительные нюансы:

  • когда вы получили компоненты на китайские трактора, осмотрите их внимательно. Идеально должно быть все: от вида детали, до ее упаковки;
  • полное соответствие. Речь идет о заявленных параметрах, размерах, мощности, цвете, использованных материалах;
  • новые детали на мини трактора не подразумевают наличие ржавчины, повреждений, следов подтеков;
  • производитель всегда заботится о фирменных маркировках для простого подбора запчастей.

Надежные поставщики однозначно помогут в выборе качественных деталей: предоставят полную консультацию, гарантию соответствия и качества.

Выбор запчастей на мини-трактор

  1. Подходящие размеры.

Запчасти на мини трактора идеальны по своим габаритам к вашей технике. Для примера их можно сравнить со старыми. Используйте штангенциркуль для определения точных параметров.

  1. Оригинальность и гарантия.

Клеймо на детали, голограммы, пломбы и наклейки – все это говорит о соответствии. Чтобы исключить возможные риски, обратитесь к специалистам в интернет-магазин «Agrozone» — официальному дилеру компаний Синтай, Донг Фенг и т.д.

  1. Комплектация.

Уточнять ее обязательно, ведь тот же блок переключателей поставляется, как отдельными частями, так и в сборе.

«Agrozone» — запчасти именно для вашей техники

Практически все нужные комплектующие на китайские трактора в наличии. Предоставим полную консультацию, а также помощь в подборе.

Доставляем запчасти на китайские трактора по всей Украине надежными перевозчиками.

29 декабря, 2020 | Category: Новости
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