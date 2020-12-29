Как Далтон Гомес завоевал сердце Арианы Гранде

Когда в январе Ариана Гранде (Ariana Grande) начала встречаться с агентом по недвижимости в Лос-Анджелесе Далтоном Гомесом (Dalton Gomez), она решила не афишировать свой роман, сохранить его в тайне от поклонников и не делать ни одной публикации в Instagram, связанной с любимым. В марте певица начала жить со своим парнем, переехав к нему из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на 3 месяца из-за карантина. Теперь они помолвлены, а любопытной публике удалось узнать о том, почему Гранде выбрала именно Далтона и как она поняла, что Гомес является тем человеком, за которого стоит выйти замуж.

Гранде купила дом рядом с новым бойфрендом через несколько месяцев после карантина, что говорит о ее желании проводить с ним больше времени. Инсайдер американского портала упомянул достоинства избранника Ари.

«Далтон — отличный парень. Он очень сосредоточен на работе и сдержан. Ему нравится развивать личные отношения с Ари. Они смогли спокойно узнать друг друга за этот карантинный период»

3. В августе их отношения уже стали серьезнее. Us Weekly сообщили, что «Ариана видит в Далтоне нечто иное, чего она никогда раньше не видела в парнях».