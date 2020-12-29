Илона Гвоздева посоветовала 5 новогодних фильмов

Хореограф Илона Гвоздева обожает зимние праздники, ведь именно в этот период можно собраться всей семьей для просмотра атмосферных новогодних фильмов, которые хотя бы на некоторое время погрузят нас в сказку. Вот какие фильмы советует победительница «Танцев со звездами» на Новый год.

Возглавляет личный рейтинг Илоны приключенческий фильм Роберта Земекиса 2009 года «Рождественская история» («A Christmas Carol»), который учит нас ценить близких и никогда никого не оставлять в беде.

Следом идут первые две части культовой рождественской киноленты «Один дома» («Home Alone»), а замыкает тройку лидеров семейная комедия 1996 года «101 далматинец» («101 Dalmatians»), которая точно понравится детям, взрослым и (особенно) любителям собачек.

ТОП-5 новогодних фильмов от Илоны Гвоздевой:

«Рождественская история» («A Christmas Carol»);

«Один дома» («Home Alone»);

«101 далматинец» («101 Dalmatians»);

«Отпуск по обмену» («The Holiday»);

«Пока ты спал» («While You Were Sleeping»).