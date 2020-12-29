IBM и Fujifilm разработали накопитель на магнитной ленте с рекордной ёмкостью 580 терабайт

Информационная эра требует создания все более объемных накопителей информации, способных вместить гигантское количество данных, постоянно генерируемых человечеством. Ведущие высокотехнологические компании мира IBM и Fujifilm анонсировали создание ленточных накопителей емкостью 580 Тбайт, что в 32 раза превышает объемы ныне используемых хранилищ, создаваемых на технологии LTO-9.



Магнитная лента является одним из самых «древних» способов хранения компьютерной информации и используется на протяжении последних 60 лет. Эксперты IBM утверждают, что магнитная лента еще много лет будет актуальна для создания хранилищ данных.

Новая разработка IBM реализована совместно с Fujifilm, и является не первым достижением дружественных компаний. В 2015 году партнеры создали магнитную ленту способную сохранить 220 Тбайт информации с плотностью записи 123 Гбит/кв дюйм. Спустя пять лет компании представили новую разработку, вмещающую 580 Тбайт с плотностью записи 317 Гбит/кв дюйм.

По мнению разработчиков, рост емкости дисковых накопителей в настоящее время ограничен технологическими возможностями человечества, и магнитные ленты являются главной альтернативой при хранении больших массивов данных. Плотность записи на магнитной ленте растет со скоростью 34% в год, тогда как для дисковых накопителей этот показатель составил всего 7,6%.



Новая магнитная лента будет реализована с использованием стандарта LTO-13. Тестовый образец, способный хранить 580 Тбайт имеет длину 1225 метров. Для сравнения, если собранную на этой ленте информацию перенести на компакт-диски, то их число составит 786 977 штук. Если положить их один на другой, получится колона высотой 944 метра. Серийные ленты на новой технологии будут выпускаться объемом 288 ТБ.

Реализовать рекордную плотность записи партнеры смогли с помощью созданных в Fujifilm частиц феррита стронция, позволивших уменьшить величину записывающей дорожки до 56,2 нанометров. Для чтения и записи была разработана специальная головка с точностью считывания 3,2 нм работающая с применением новейших сервоприводов и имеющая минимально возможный коэффициент трения.